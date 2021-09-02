МГУ занял самую высокую позицию за время участия в рейтинге THE

Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова занял самое высокое место среди лучших университетов в рейтинге издания Times Higher Education (THE), пишут «Известия».

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

За год вуз поднялся на 16 позиций, до 158 места. В 2021 году в перечень попало рекордное количество вузов из России (60), 12 из которых появились в нем впервые. Самые высокие показатели из числа дебютантов получили Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Донской государственный технический университет. Оба учреждения находятся выше 600-го места в общем зачете.

Первое место в рейтинге шестой год подряд принадлежит Оксфордскому университету Великобритании. Все места в десятке лучших заняли вузы США и Великобритании.