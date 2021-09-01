Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая в восемь лет ЕГЭ и поступившая на договорной основе в МГУ, будет ходить на очные занятия психологического факультета вместе с родителем. Потоковые лекции будут проходить онлайн, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу факультета.