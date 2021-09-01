Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая в восемь лет ЕГЭ и поступившая на договорной основе в МГУ, будет ходить на очные занятия психологического факультета вместе с родителем. Потоковые лекции будут проходить онлайн, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу факультета.
«На очные занятия Алиса будет ходить с родителем. Лекции проходят в дистанционном формате. С нашей стороны мы обеспечим психологическое сопровождение образовательного процесса», – рассказал представитель факультета.
Теплякова приступит к занятиям вместе со всеми первокурсниками со 2 сентября. Напомним, Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восемь лет по русскому языку, математике, биологии и информатике. Девочка была признана самой юной выпускницей, освоившей программу для одиннадцатиклассников. В июле Алисе исполнилось девять лет. Ректор МГУ Виктор Садовничий говорил, что она может стать студенткой при успешных вступительных испытаниях. Однако девочке не удалось поступить на бюджетное место. Родители вундеркинда заключили договор на платное обучение.