В школах введут новые меры для предотвращения массового заражения коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали о карантинных мерах, которые будут введены в школах для предотвращения массового заражения коронавирусом. Как пишут «Известия», в учебных заведениях введут так называемые утренние фильтры и усилят режим дезинфекции.

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Для минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации образовательным организациям необходимо организовать ежедневные «утренние фильтры», — рассказали в надзорном ведомстве.

Это значит, что всех посетителей — учеников, родителей, персонал — будут проверять на наличие повышенной температуры. Заболевших отправят домой.

Изменения коснутся уборки и обеспечения помещений антисептиками, для детей и учителей будут созданы условия для соблюдения правил личной гигиены.

График посещений введут в столовых и спортзалах. Спортивные занятия будут проводиться только у одного класса в зале. С 1 сентября также введён запрет на проведение соревнований между школами и классами.