В школах введут новые меры для предотвращения массового заражения коронавирусом

В Роспотребнадзоре рассказали о карантинных мерах, которые будут введены в школах для предотвращения массового заражения коронавирусом. Как пишут «Известия», в учебных заведениях введут так называемые утренние фильтры и усилят режим дезинфекции.
Для минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации образовательным организациям необходимо организовать ежедневные «утренние фильтры», — рассказали в надзорном ведомстве.
Это значит, что всех посетителей — учеников, родителей, персонал — будут проверять на наличие повышенной температуры. Заболевших отправят домой.
Изменения коснутся уборки и обеспечения помещений антисептиками, для детей и учителей будут созданы условия для соблюдения правил личной гигиены.
График посещений введут в столовых и спортзалах. Спортивные занятия будут проводиться только у одного класса в зале. С 1 сентября также введён запрет на проведение соревнований между школами и классами.
Минтруд пересмотрит правила получения пособий на детей от трёх до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. Также министерство работает над изменениями правительственного постановления, что позволит получать пособие, несмотря на отсутствие дохода во время беременности.