Снова в школу, теперь по-настоящему

Лето кончилось, и для школьников и студентов начался новый учебный год. Российские образование вернулось к традиционному очному формату, чему оказались рады не все дети, привыкшие в прошлом году спать по утрам буквально до первого урока и сидеть за компьютером целыми днями. Вновь уйти на «дистанционку» можно будет только при заявлении всех родителей класса.

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И всё же отмена «удаленки» — это возврат детей к живому общению с друзьями, ежедневным прогулкам, играм на воздухе, а не перед экраном. И, конечно, возврат к учителям. Учитель выступает для ребенка наставником, неосознанным объектом подражания, воспитателем. На дистанционном обучении дети перестали чувствовать энергетику и харизму учителя, что часто влияло на успеваемость.