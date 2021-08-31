Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки раскрыл формат ее обучения в МГУ

«В самом начале она будет посещать пары с сопровождением. Сопровождением буду я, а дальше посмотрим. Какая-то адаптация нагрузки к ее возрасту все равно будет. Естественно, если вспомнить студенческие тусовки, посиделки, то это все мимо, потому что Алисе девять лет», — рассказал о формате обучения дочери Тепляков.