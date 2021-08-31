Сбер привлечёт «Точки кипения» к масштабированию молодёжных акселераторов

Акселерационные программы по развитию предпринимательских талантов для школьников (SberZ) и студентов, аспирантов и научных сотрудников (SberStudent) от Сбера будут дополнены офлайн-форматом благодаря партнёрству с «Точками кипения». Первыми к проекту присоединятся 12 «Точек» в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Челябинске, Тамбове, Великом Новгороде, Омске и других городах. В дальнейшем партнёрство будет расширено и в других регионах.

В рамках сотрудничества на площадках «Точек кипения» будут организованы мероприятия образовательных модулей акселераторов и мастер-классы экспертов. Помимо учебной программы, участники смогут использовать пространства «Точек» в качестве коворкингов — очно встречаться со своими командами и вместе работать над проектами. Все встречи будут проходить с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Кроме того, точки-партнёры будут оказывать информационную поддержку акселераторам Сбера.

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Общаясь с участниками SberZ и SberStudent, мы регулярно спрашиваем, чего в молодёжных акселераторах достаточно, а что необходимо улучшить. По результатам последнего опроса, 40% участников отметили, что для большей вовлечённости в программу им не хватает живого общения с другими участниками и менторами. В качестве пространства для включения участников в среду технологического предпринимательства сложно найти более подходящего партнёра, чем «Точки кипения», которые имеют площадки по всей стране и развитый профессиональный нетворк.

Наталья Магидей

Управляющий директор SberX, руководитель стартап-экосистемы Сбера

Пространство каждой «Точки кипения» спроектировано с учётом удобства и эффективности совместной работы над проектами. Мы уверены, что, работая на площадках сети, участники SberZ и SberStudent смогут не только создать свои проекты, но и получить поддержку региональных сообществ и экспертов, которые уже являются частью сети «Точек кипения».

Любовь Кириенко

Руководитель департамента сети «Точек кипения» АНО «Платформа НТИ»

SberZ — федеральная акселерационная программа для школьников 8–11 классов, направленная на развитие предпринимательских навыков. Ученики получают профильные знания и создают стартап-проекты под руководством наставников.

SberStudent — общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников, организованный Сбером в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству от Stanford Online, а затем создают собственные стартапы под руководством менторов.