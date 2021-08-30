Тысячи лекторов проведут уроки в рамках марафона "Новое знание"

С 1 по 3 сентября более 5 тысяч лекторов, наставников и просветителей проведут уроки в российских школах в рамках просветительского марафона «Новое знание», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в понедельник, 30 августа.

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Кроме того, в роли лекторов и наставников выступят победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Знание становится живым, когда оно открыто, доступно и передается от человека другим людям, от поколения к поколению, убежден гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.