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Тысячи лекторов проведут уроки в рамках марафона "Новое знание"

Газета.Ru
5 часов назад

С 1 по 3 сентября более 5 тысяч лекторов, наставников и просветителей проведут уроки в российских школах в рамках просветительского марафона «Новое знание», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в понедельник, 30 августа.

Тысячи лекторов проведут уроки в рамках марафона "Новое знание"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, уроки в школах проведут первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректор «Высшей школы экономики» Никита Анисимов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.

Кроме того, в роли лекторов и наставников выступят победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Знание становится живым, когда оно открыто, доступно и передается от человека другим людям, от поколения к поколению, убежден гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

«Поэтому хотелось бы, чтобы все люди — носители уникальных, достоверных и востребованных знаний, которых очень много в нашей стране, — не остались в стороне от этой полезной инициативы», — отметил он.

Образование,Александр Бугаев,Никита Анисимов,Михаил Кузнецов,Любовь Глебова,Алексей Комиссаров,ВШЭ,Совет Федерации,Газета.Ru,Россия,
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