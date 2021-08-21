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Гинцбург призвал студентов вакцинироваться от COVID-19 перед учебой

Газета.Ruиещё 6
21 августа 2021

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал студентов страны привиться против коронавирусной инфекции до начала нового учебного года. Об этом сообщает ТАСС.

Гинцбург побратился к студентам по поводу вакцинации
Фото: Dado Ruvic/ReutersDado Ruvic/Reuters

"Обязательно надо вакцинироваться, это поможет избежать вспышек", - уточнил Гинцбург.

По словам главы учреждения, в коллективе, где очень много молодых людей, стоит соблюдать меры предосторожности.

"В коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой, общаются в аудиториях, где много людей сразу присутствуют и дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов, вакцинация просто необходима", - обратил внимание он.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Ранее Центр имени Гамалеи заявил о готовности начать клинические испытания назальной вакцины.

Образование,COVID-19,Александр Гинцбург,Российский фонд прямых инвестиций,
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