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Российскую учительницу вынудили удалить аккаунт в TikTok

Ferra.ru
3 часа назад

Учительница английского языка из посёлка Горный Дарья Лейко рассказала, что администрация школы заставила её удалить аккаунт в TikTok. Девушке угрожали заявлением в прокуратуру.

Российскую учительницу вынудили удалить аккаунт в TikTok
Фото: соцсетисоцсети

Ранее про аккаунт учительницы написали местные СМИ. У Дарья Лейко насчитывались тысячи лайков и подписчиков. Ролики были посвящены работе в школе. Девушка была уверена, что учитель должен быть на одной волне с детьми.

Лейко рассказала, что на её страницу в TikTok пожаловались родители — они сочли девушку «некомпетентным педагогом». В управлении образования администрации Ачинского района утверждают, что в роликах учительницы были нецензурные слова.

Лейко уточнила, что ей не угрожали увольнением, но предупреждали о неприятных последствиях. Девушка сказала спасибо всем ученикам, которые её поддерживали.

Образование,Генпрокуратура РФ,
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