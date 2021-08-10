Фальков призвал обеспечить равные права для привитых и непривитых от COVID-19 студентов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал вузы обеспечить равные права для привитых и непривитых от COVID-19 студентов, сообщает ТАСС. "Главная задача университетов - дать студентам возможность получить качественное высшее образование. При этом нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равенство прав студентов", - заявил Фальков. Министр отметил, что ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни между привитыми и непривитыми студентами недопустимы. В понедельник, 9 августа, Минобрнауки выпустило новые рекомендации для вузов в связи с наступающим учебным годом. Министерство советует высшим учебным заведениям отстранить непривитых студентов от очного обучения и отделить их от привитых во время экзаменов, а также за свой счет прививать иностранных учащихся. Ограничивать доступ в учреждения не будут, соответственно, тем, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом не более шести месяцев назад. Министерство также считает рациональным вести в образовательных учреждениях так называемый учет студентов: которые уже прошли иммунизацию или планируют это сделать и тех, кто перенес заболевание в последние полгода. При заселении студентов в общежития рекомендуется требовать от студентов справку о пройденной вакцинации, а также документы, подтверждающие перенесенную болезнь в течение последних шести месяцев или наличие медицинских противопоказаний к прививке.