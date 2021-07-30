Роспотребнадзор: школьники будут учиться очно

В новом учебном году российские школьники смогут посещать занятия. Однако в образовательных учреждениях будут действовать антикоронавирусные ограничения. Об этом заявили в Роспотребадзоре.

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«Разработанные Роспотребнадзором в 2020 году, показали себя как эффективные и позволили школам работать в очном режиме, а также избежать вспышек заболевания. В связи с этим указанные меры могут быть применены и в новом учебному году», — цитируют «Известия» представителей ведомства.

По информации газеты, минимум 27 регионов готовятся открыть учебный год в очном формате. При этом у школ остается право принять решение о переводе части учащихся на удаленку.

В России ввели дистанционный формат обучения в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В начале 2021 года его отменили, но в школах ввели ограничения. Так, за каждым классом закреплялся постоянный кабинет для уроков, изменялся график посещения столовой. Запрещалось проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе. Детям и работникам школ ежедневно измеряли температуру, учреждение обеспечивали антисептиками и мылом, все помещения необходимо было регулярно подвергать дезинфекции.