Вузы задумали принимать студентов по сертификатам

Кроме того, ведомство планирует выдавать сертификаты на обучение по образовательным программам «с элементами академической мобильности». Предполагается, что студенты смогут изучать отдельные дисциплины по основной программе в вузе-партнере, а основную аттестацию проходить в изначально выбранном университете.