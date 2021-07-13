Вузы задумали принимать студентов по сертификатам

Кроме того, ведомство планирует выдавать сертификаты на обучение по образовательным программам «с элементами академической мобильности». Предполагается, что студенты смогут изучать отдельные дисциплины по основной программе в вузе-партнере, а основную аттестацию проходить в изначально выбранном университете.
Эксперимент планируют осуществить в 2022-2024 годах. В Минобрнауки полагают, что проект улучшит качество высшего образования, увеличит конкурентоспособность российских вузов, а также позволит поддержать талантливых студентов и обеспечить их мобильность.