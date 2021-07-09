Меньше бумажек и контрольных: глава центра «Сириус» рассказала о правильной школе

Глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева рассказала, как можно улучшить образование в школах страны. В своем материале для «Российской газеты» она призвала снизить учебную нагрузку на детей.

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По мнению Шмелевой, в школах необходимо снижать количество формальных проверок, контрольных работ и мониторингов.

«Давайте не будем заблуждаться - даже самые тщательные формальные проверки не могут ничего сделать сами по себе», - подчеркнула она.

Эксперт считает, что вместо повышения качества образования проверки «притупляют ощущение ответственности за будущее детей».

Также она призвала снять бюрократический груз с педагогов. Вместо этого их необходимо поддерживать, консультировать и приобщать к новым методам обучения.

Еще один важный шаг - развитие массового спорта, детско-юношеского, школьного и студенческого. Шмелева подчеркнула, что сейчас почти нет бесплатных секций для детей трех-шести лет.

«Каждый ребенок рождается талантливым, и чтобы стать счастливым, этот талант нужно проявить, применить на благо других людей!» - написала она.

По мнению главы «Сириуса», с детьми должны заниматься не только самые сильные педагоги, но и ученые, тренеры, деятели искусств и неравнодушные люди из бизнес-среды.

«Такие наставники - это не просто носители знаний, а (может быть, в первую очередь) счастливые люди. Они делают то, что улучшает и меняет мир», - заключила она.

В марте этого года президент России Владимир Путин отметил успехи центра «Сириус», ставшего платформой для талантливых школьников и их преподавателей.