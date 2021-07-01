В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ

Газета.Ru
2 часа назад
Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики, сообщает РБК со ссылкой на представителя вуза.
Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что Кузьминов станет научным руководителем НИУ ВШЭ.
В пресс-службе университета РИА «Новости» также подтвердили информацию о уходе с поста Кузьминова.
«Да, можем подтвердить... Он станет научным руководителем», — сказали в пресс-службе.
Кто станет руководителем Высшей школы экономики, пока не сообщается.
Ранее Кузьминов заявил, что Высшая школа экономики со следующего года, вероятно, будет допускать к очной учебе только вакцинированных от коронавируса студентов и сотрудников. Кузьминов добавил, что остальные смогут учиться и работать удаленно.
До этого Кузьминов назвал неуспеваемость в школе причиной бедности в России. Он отметил, что в каждом классе учится около 30 процентов детей с плохой успеваемостью. Если у родителей таких детей есть деньги, то они могут нанять для них репетиторов, но если школьники растут в малообеспеченной семье, этого не происходит.
Образование,Ярослав Кузьминов,ВШЭ,РБК,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители