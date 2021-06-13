Ведущие вузы РФ переходят на дистанционный режим работы

Ректор МГУ подписал еще один приказ об установлении с 14 по 19 июня включительно в вузе нерабочих дней «с сохранением за работниками заработной платы». Во ВШЭ решено часть экзаменов «проводить онлайн». Помимо этого, со следующей недели вуз частично возвращается на дистанционный режим. В МГТУ принято решение о онлайн-сессии и государственной итоговой аттестации. Решение ректора действует с 15 по 19 июня. Отмечается, что о дальнейшей форме работы вуза будет известно к концу следующей недели. В дистанционном формате пройдет и приемная кампания. А 30% сотрудников МГТУ без вакцины будут работать удаленно.