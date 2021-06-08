Школьникам сформируют цифровое портфолио

Цифровой профиль станет обязательной составляющей цифровой образовательной среды. Эксперимент по работе с ним будет проводиться до конца 2022 года. В профиле будут содержаться сведения, необходимые в рамках образовательного процесса. Чтобы избежать накапливания больших массивов данных в разных источниках, система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем.

При этом ряд IT-экспертов сомневаются в целесообразности создания структуры с таким количеством данных, так как в случае утечки, такие сведения могут использоваться против детей. Кроме того, стоимость создания такой системы может оказаться запредельной и непосильной для регионов, вплоть до миллиарда рублей.