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Российским школьникам сформируют цифровое портфолио

Lenta.ruиещё 3
22 часа назад
Российским школьникам создадут цифровое портфолио, в котором будут фиксироваться все достижения ученика, пишет «Коммерсант».
Школьникам сформируют цифровое портфолио
Фото: ReutersReuters
Цифровой профиль станет обязательной составляющей цифровой образовательной среды. Эксперимент по работе с ним будет проводиться до конца 2022 года. В профиле будут содержаться сведения, необходимые в рамках образовательного процесса. Чтобы избежать накапливания больших массивов данных в разных источниках, система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем.
При этом ряд IT-экспертов сомневаются в целесообразности создания структуры с таким количеством данных, так как в случае утечки, такие сведения могут использоваться против детей. Кроме того, стоимость создания такой системы может оказаться запредельной и непосильной для регионов, вплоть до миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что россияне при рождении получат учетную запись на портале государственных услуг. Это будет происходить, если родители или опекуны обращались за документами ребенка. Проект направлен на увеличение числа зарегистрированных на портале госуслуг пользователей.
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