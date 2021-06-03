Лунная сила и чудо-магниты: украинский учебник удивил советами

«Магнитные явления используют в медицине. Например, магнитотерапия — безболезненная процедура, польза от которой ощутима. Под действием магнитных сил возрастает сопротивляемость организма различным заболеваниям», — утверждается в учебнике.

В нем также содержался сомнительный совет закапывать в нос сок лука и чеснока для лечения насморка и простуды. Также, по мнению авторов учебника, фазы луны влияют на уровень энергии и поведение людей, что опровергают данные исследований.