Бастрыкин: школы так и остались опасными для детей после трагедии в Керчи

«Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю – 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены – вот результат», – заявил глава СК
. Бастрыкин поднял эту тему после массового убийства детей лицее Казани. Он также подчеркнул, что керченские власти «тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениями подобного рода», передает РИА «Новости». До этого сообщалось, что устроивший стрельбу в казанской школе пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом ранее «ФедералПресс». Фото: kremlin.ru