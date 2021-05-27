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Бастрыкин: школы так и остались опасными для детей после трагедии в Керчи

РИА "ФедералПресс"
14 часов назад
«Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю – 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены – вот результат», – заявил глава СК. Бастрыкин поднял эту тему после массового убийства детей лицее Казани. Он также подчеркнул, что керченские власти «тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениями подобного рода», передает РИА «Новости». До этого сообщалось, что устроивший стрельбу в казанской школе пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом ранее «ФедералПресс». Фото: kremlin.ru
Бастрыкин: школы так и остались опасными для детей после трагедии в Керчи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Образование,СКР,ФедералПресс,РИА Новости,Керчь,
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