Имам рассказал о защищавшей детей при нападении на казанскую школу учительнице

Ахмад, сын имама, рассказал, что директриса пыталась загнать обратно в кабинеты учеников, выбегавших в коридоры. Закрыть дверь к 8 «А» она не успела. «На пороге уже стоял этот человек. Он сделал два выстрела в нашего учителя, потом начал стрелять по нам», — вспомнил мальчик.

Сам имам отметил, что педагог сказала детям спрятаться под парты. Те ученики, кто успел это сделать, спаслись. «Те, кто был рядом с учителем и у двери, к сожалению, не выжили. Классный руководитель пыталась его остановить, взять что-то в руки. Она первая, кто прикрыл детей», — сказал Хайруллин.