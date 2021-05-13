Имам рассказал о защищавшей детей при нападении на казанскую школу учительнице

Утром 11 мая бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев
с оружием ворвался в учебное заведение, зашел в кабинет 8 «А» класса и открыл стрельбу. По официальным данным, в результате трагедии в школе погибли 10 человек, в том числе 8 детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет
возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая было объявлено в Татарстане днем траура. На допросе Галявиев заявил, что осознал себя богом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве, Галявиев арестован.