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В Казани ввели режим КТО

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
3 часа назад
Режим контртеррористической операции введен в Казани после стрельбы в школе на улице Файзи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО», – передает ТАСС слова Волк.
Тем временем местные власти заявили, что занятия второй смены 11 мая отменены во всех школах Казани.
Образование,Ирина Волк,МВД,ИТАР-ТАСС,Казань,
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