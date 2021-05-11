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ТАСС: учитель и шесть детей погибли при стрельбе в школе в Казани

RT на русскомиещё 4
4 часа назад
Семь человек, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы в школе в Казани, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В результате стрельбы в школе Казани погибли девять человек
Фото: RT на русскомRT на русском
«Предварительно, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей», — сказали агентству.
Ранее сообщалось о задержании подростка, предположительно, устроившего стрельбу.
Образование,ИТАР-ТАСС,Казань,
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