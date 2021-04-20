Исследование показало усталость детей от школы

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В школах предложили увеличить нормативный срок обучения с 11 до 12 лет — так получится избавить детей от избыточной нагрузки в течение каждого учебного года. С такой инициативой на «круглом столе» в Госдуме 20 апреля выступила научный сотрудник лаборатории образовательного права НИУ ВШЭ Надежда Княгинина.

Тему «круглого стола» обозначила зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина . По её словам, всё чаще власти говорят об образовательных результатах, рейтингах школ, и меньше — «о самочувствии детей».

«При наличии используемых сегодня способов регламентации учебной нагрузки, которая есть, н апример, в СанПиНах, а также попытках школ сделать жизнь учеников в течение года равномерно распределённой по различными типам нагрузок, необходимо искать новые решения», — сказала Духанина.

Мнение парламентария основано, в том числе, на исследовании, которое провело НИУ ВШЭ. Так, из 803 опрошенных школьников из 14 субъектов Федерации 72 процента заявили, что чувствуют себя уставшими из-за уроков и домашних заданий, рассказала Надежда Княгинина. Больше всего уставших среди учеников 10-11 классов — 85 процентов.

«При этом мы посмотрели, остаются ли силы у них на что-то другое, и оказалось, что в целом наши уставшие дети живут довольно насыщенной жизнью, — сообщила Княгинина. — В среднем ребёнок в стране 2,5 раза в неделю ходит на дополнительные занятия — как в младшей, так и в старшей школе. Дети очень много ходят на спорт, в целом только 12 процентов детей не занимаются физической активностью. После школы у них тоже большая палитра занятий — например, творчество, книги».

Эксперт считает, что ситуация с нагрузкой школьников в целом «не критическая», но общие тренды, над которыми можно работать, есть.

«Например, есть проблемы со школьным расписанием, нынешние СанПиНы регулируют его не так, как следовало бы, — отметила Княгинина. — Учителя часто ставят контрольные работы на первом уроке, несмотря на требования. После физкультуры ставят серьёзные уроки, хотя дети после неё не могут сосредоточиться».

Представитель НИУ ВШЭ уверена, что педагоги должны максимально засчитывать результаты, которые показывают ученики на кружках, у репетиторов, в музыкальных школах, чтобы избежать «дублирования педагогической нагрузки». Кроме того, Княгинина предложила ввести в законодательство понятие семейного образования , чтобы часть предметов дети проходили в школах, часть — дома с родителями. По её словам, спрос на такую форму образования большой.

«Также мы можем позволить себе искать новые решения, в частности, предлагаем разработать примерные учебные программы, которые позволят сократить существующее количество домашнего задания, а ещё подумать и попробовать увеличить нормативный срок обучения через индивидуальный учебный план, вводить дополнительный учебный год — 12-летку, но в режиме эксперимента».

По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина , сокращать количество уроков в школе точно не стоит — по сравнению с учебными планами советского периода дети и так изучают, например, математику и физику меньше на 15 процентов, а то и в полтора раза.

При этом Смолин считает, что содержание школьных учебников нужно существенно упростить.

«Откройте любой учебник — они написаны для студентов, но точно не для несовершеннолетних детей, — уверен депутат. — Нужно упрощать школьные учебники, если бы я был рецензент, я бы многие из них завернул обратно».