Школа в Испании перевела детей на «пляжное» обучение

Одна из школ автономного сообщества Мурсия устроила для своих учеников уроки на пляже Лос-Ньетос. Парты и портативную доску установили прямо на песке, передает Reuters.

Фото: «Мир 24» / Сергей Минеев (МТРК «Мир») «Мир 24» / Сергей Минеев (МТРК «Мир»)

«Пляжные» уроки организовали в рамках проекта Fresh Air. Авторы инициативы стремятся улучшить качество воздуха в пространствах, где находятся дети, во время пандемии. Обучение на открытом воздухе – один из методов, который позволяет добиться целей проекта.

Один урок на пляже длится 20 минут. При этом подготовкой пространств к урокам занимаются учителям: они начинают обустраивать территории с восьми часов утра. При этом в программе могут участвовать только учащиеся до 12 лет.