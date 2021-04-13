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Школа в Испании перевела детей на «пляжное» обучение

Мир24
59 минут назад
Одна из школ автономного сообщества Мурсия устроила для своих учеников уроки на пляже Лос-Ньетос. Парты и портативную доску установили прямо на песке, передает Reuters.
Школа в Испании перевела детей на «пляжное» обучение
Фото:  «Мир 24» / Сергей Минеев (МТРК «Мир») «Мир 24» / Сергей Минеев (МТРК «Мир»)
«Пляжные» уроки организовали в рамках проекта Fresh Air. Авторы инициативы стремятся улучшить качество воздуха в пространствах, где находятся дети, во время пандемии. Обучение на открытом воздухе – один из методов, который позволяет добиться целей проекта.
Один урок на пляже длится 20 минут. При этом подготовкой пространств к урокам занимаются учителям: они начинают обустраивать территории с восьми часов утра. При этом в программе могут участвовать только учащиеся до 12 лет.
«Это безопасно, а еще очень нравится детям. Они не забывают то, что узнают здесь», – подчеркнул учитель английского языка Хуан Франсиско Мартинес.
Образование,В мире,Reuters,Испания,
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