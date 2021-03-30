Космические войска ВКС приняли на сопровождение 36 спутников OneWeb

"Информация о новых космических объектах была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после выведения на орбиту космических аппаратов OneWeb с космодрома Восточный ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б" 25 марта", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что специалисты ЦККП проанализировали и обработали координатную и некоординатную информацию о космических аппаратах OneWeb и приняли новые космические объекты на сопровождение наземными средствами контроля космического пространства Космических войск ВКС.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года (36 аппаратов), 25 марта оттуда было выведено еще 36 спутников. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.