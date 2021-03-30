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Космические войска ВКС приняли на сопровождение 36 спутников OneWeb

ТАСС
30 марта 2021
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) Космических войск ВКС приняли на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки 36 спутников OneWeb, запущенных на прошлой неделе. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Информация о новых космических объектах была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после выведения на орбиту космических аппаратов OneWeb с космодрома Восточный ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б" 25 марта", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что специалисты ЦККП проанализировали и обработали координатную и некоординатную информацию о космических аппаратах OneWeb и приняли новые космические объекты на сопровождение наземными средствами контроля космического пространства Космических войск ВКС.
Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года (36 аппаратов), 25 марта оттуда было выведено еще 36 спутников. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.
Образование,OneWeb,ИТАР-ТАСС,Москва,
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