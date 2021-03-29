Маньяк расчленил 19-летнюю дизайнершу и сварил ее голову

«Из показаний подозреваемого, было совершено убийство. С целью сокрытия своих преступных следов он расчленил тело. Успел некоторые части тела вывести за пределы Алатауского района и спрятал их в мусорных баках. Эти останки также были обнаружены. Также назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в полиции. История попала в западные издания. The Sun
пишет, что полицейские застали подозреваемого с тяжелой травмой, после выписки из больницы ему грозит суд и пожизненное заключение.