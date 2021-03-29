Маньяк расчленил 19-летнюю дизайнершу и сварил ее голову

Студентка 4-го курса вышла с работы и направилась к общежитию, где ее дожидался молодой человек. Но до места встречи она не дошла. 22 марта полицейские наконец обнаружили изуродованное тело девушки и завели уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления уже задержан мужчина 1993 года рождения, с которым она познакомилась недавно. Брат убитой рассказывает, что у девушки был свой интернет-магазин — молодая дизайнерша продавала там созданную своими руками одежду.