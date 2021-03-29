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Маньяк расчленил 19-летнюю дизайнершу и сварил ее голову

WMJ.ru
29 марта 2021
Маньяк расчленил 19-летнюю дизайнершу и сварил ее голову
Фото: WMJ.ruWMJ.ru
19-летняя студентка Аяжан Едилова пропала 19 марта в Алматы (Казахстан).
Аяжан ЕдиловаВКонтакте
Аяжан ЕдиловаВКонтакте
Студентка 4-го курса вышла с работы и направилась к общежитию, где ее дожидался молодой человек. Но до места встречи она не дошла. 22 марта полицейские наконец обнаружили изуродованное тело девушки и завели уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления уже задержан мужчина 1993 года рождения, с которым она познакомилась недавно. Брат убитой рассказывает, что у девушки был свой интернет-магазин — молодая дизайнерша продавала там созданную своими руками одежду.
Аяжан ЕдиловаВКонтакте
Она очень хотела продвинуть этот магазин. Мы думаем, так он ее и завлек в эту квартиру, говорил по поводу работы, возможно, хотел заказать вещи,
— цитирует Алмата КТК. Подозреваемый учился на фармацевта, и родные жертвы считают его настоящим маньяком. Подробности убийства действительно страшные — девушку не только расчленили. «Был вырезан каждый ноготь, каждый зуб был выбит и положен в отдельный полиэтиленовый пакет. Он отрезал голову ее и варил в воде. От головы остался только череп», — поделился брат Аяжан.
«Из показаний подозреваемого, было совершено убийство. С целью сокрытия своих преступных следов он расчленил тело. Успел некоторые части тела вывести за пределы Алатауского района и спрятал их в мусорных баках. Эти останки также были обнаружены. Также назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в полиции. История попала в западные издания. The Sun пишет, что полицейские застали подозреваемого с тяжелой травмой, после выписки из больницы ему грозит суд и пожизненное заключение.
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Фото:Аяжан Едилова / ВКонтакте
Образование,Громкие уголовные дела ,WMJ.RU,Казахстан,
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