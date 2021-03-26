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Аноним заявил о минировании девяти школ Оренбурга

ИА Regnumиещё 6
10 часов назад
В Оренбурге сегодня, 26 марта, из-за анонимных писем о готовящихся терактах в учреждениях образования пришлось в экстерном порядке эвакуировать девять школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.
По информации муниципального управление образования, школы получили по электронной почте сообщения о том, что учебные заведения заминированы. Незамедлительно была проведена эвакуация всех учащихся и педагогов из зданий школ. Проводится проверка.
«Из девяти школ были эвакуированы 222 ребенка и 309 взрослых. Вся информация была сразу же передана в ответственные службы», — сказала начальник управления образования Оренбурга Лариса Бебешко.
Стоит отметить, сейчас у школьников весенние каникулы. Однако в учреждениях образования проводятся консультации и дополнительные занятия для некоторых учеников.
Образование,ИА REGNUM,Оренбург,
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