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В Минобрнауки назвали сроки начала приемной кампании в вузах

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Приемная кампания в российских вузах в 2021 году должна начаться не позднее 20 июня. Об этом в пятницу, 26 марта, рассказали в Министерстве образования и науки РФ.
В Минобрнауки рассказали о приемной кампании в вузах
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва
Как уточняет пресс-служба ведомства, начало приемной кампании планируется в обычном режиме, однако и у абитуриентов, и у вузов в 2021 году будет больше возможностей.
В частности, вузам разрешено проводить общий конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Раньше конкурс можно было проводить только раздельно по каждой специальности или направлению подготовки.
Кроме того, вузам разрешат устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов.
Прием документов в электронной форме, наряду с поданными лично или по почте, становится обязательным способом. Ранее вузы могли решать на свое усмотрение, принимать ли документы в электронной форме, а в 2020 году из-за пандемии коронавируса такая форма подачи была определена особенностями приема.
Также поступающим разрешат вносить изменения в заявление о приеме или подавать второе заявление — например, по другой специальности. Прежде такие возможности имелись лишь у абитуриентов, отозвавших первое заявление, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что доля россиян, желающих отдать своих детей в высшие учебные заведения, снизилась вдвое за десять лет.
Образование,Общество,Минобрнауки,ИТАР-ТАСС,
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