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Дана оценка влиянию пандемии на систему образования

"Время Н" РИАиещё 2
1 час назад
В 2020 году резко возросло количество выданных выпускникам медалей.
Школы не будут «наказывать» за низкие образовательные результаты, сообщили в Рособрнадзоре
Фото: "Время Н" РИА"Время Н" РИА
Итоги экзаменационной кампании прошлого года вызвали дискуссию о том, нужно ли сохранить обязательную сдачу ЕГЭ для всех выпускников. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, подводя итоги работы службы в 2020 году. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
Глава Рособрнадзора подчеркнул, что в 2020 году, когда аттестаты выпускникам 11 классов были выданы без обязательных ЕГЭ, правом не сдавать ЕГЭ воспользовались около 70 тысяч выпускников. «В каком формате мы будем оставаться дальше — это вопрос», — добавил Музаев.
По его словам, в 2020 году резко возросло количество выданных выпускникам медалей «За успехи в учении». Право на их получение не подтверждалось результатами ЕГЭ, и некоторые недобросовестные школы воспользовались этим. Поэтому в 2021 году право на получение медалей придется подтверждаться результатами ЕГЭ по русскому языку или результатами ГВЭ.
Пандемия оказала влияние и на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР), которые перенесли на осень. Скоро они будут проводиться в компьютерном формате, время написания будет сокращено до одного урока.
Анзор Музаев также высказал мнение о необходимости сокращения числа мониторингов. «У школьников должно оставаться время, чтобы учиться», — отметил он.
Пандемия выявила проблемы с IT-компетенциями части учителей. Для устранения этих проблем были предприняты оперативные шаги. «Но онлайн-обучение не должно полностью заменить традиционную форму», — заявил руководитель Рособрнадзора.
Он добавил, что вынужденный переход части школ на дистанционку не привел к серьезному снижению образовательных результатов, что показывают как результаты ЕГЭ, так и результаты проведенных мониторингов.
Наконец, пандемия повлияла на систему аккредитации образовательных организаций. Действие госаккредитации было пролонгировано. Сейчас формируются новые подходы к системе госаккредитации вузов. Возможно, аккредитация станет бессрочной, а основанием для ее получения или лишения должна быть реальная оценка качества подготовки обучающихся.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что экзамен по международным стандартам будут сдавать в нижегородских колледжах.
Образование,Анзор Музаев,Рособрнадзор,
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