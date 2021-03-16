Школы не будут «наказывать» за низкие образовательные результаты, сообщили в Рособрнадзоре

В 2020 году резко возросло количество выданных выпускникам медалей.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что в 2020 году, когда аттестаты выпускникам 11 классов были выданы без обязательных ЕГЭ, правом не сдавать ЕГЭ воспользовались около 70 тысяч выпускников. «В каком формате мы будем оставаться дальше — это вопрос», — добавил Музаев.

По его словам, в 2020 году резко возросло количество выданных выпускникам медалей «За успехи в учении». Право на их получение не подтверждалось результатами ЕГЭ, и некоторые недобросовестные школы воспользовались этим. Поэтому в 2021 году право на получение медалей придется подтверждаться результатами ЕГЭ по русскому языку или результатами ГВЭ.

Пандемия оказала влияние и на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР), которые перенесли на осень. Скоро они будут проводиться в компьютерном формате, время написания будет сокращено до одного урока.

Анзор Музаев также высказал мнение о необходимости сокращения числа мониторингов. «У школьников должно оставаться время, чтобы учиться», — отметил он.

Пандемия выявила проблемы с IT-компетенциями части учителей. Для устранения этих проблем были предприняты оперативные шаги. «Но онлайн-обучение не должно полностью заменить традиционную форму», — заявил руководитель Рособрнадзора.

Он добавил, что вынужденный переход части школ на дистанционку не привел к серьезному снижению образовательных результатов, что показывают как результаты ЕГЭ, так и результаты проведенных мониторингов.