Атака грамотеев: 30 ошибок в рекламе, за которые нам очень стыдно 

Кажется, поколение, которое вместо того, чтобы учиться покупало дипломы, уже вышло на работу. И результат, как говорится — на лицо. Да потому что по городу нас окружают сотни рекламных вывесок, плакатов и объявлений с ошибками, за которые стыдно так, что хочется все перечеркнуть и исправить!

Так вот, если еще пару лет назад одна грамматическая или орфографическая ошибка могла стоить целой серебряной или золотой медали, то сегодня про правописание порою забывают даже учителя. Думаете, это шутка? Ну, тогда смотрите на наши 30 фото-доказательств!

Только сома? А карп, лещ или щука обучению не поддаются?

Ну что тут скажешь? Кажется, мы нашли вакансию мечты!

А нам до сих пор ночью снится, как учитель говорит: «ча — ща пиши с буквой а!»

Интересно, а много уже принесли таких издеДелий?

Это вы еще скажите спасибо, что после буквы «т» нет мягкого знака!

После того, как продуктовый магазин так назвали, ошибка в написании уже никого не смутит!

БИсплатно, то есть — на бис?

Тот случай, когда от возмущения у нас закончились все комментарии!

Теперь осталось зарыться от стыда!

Неужели никто не увидел и не подсказал исправить?

Адежда от слова Ад?

А мы, в свою очередь, поздравляем с 8 Марта всех милых женщин!