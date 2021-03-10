Подходы к стандартам профобразования предлагают изменить 

Студенты смогут получить одновременно нескольких квалификаций в рамках освоения ими основных профессиональных образовательных программ. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях.

Действующая практика формирования требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) профессионального образования на основе профстандартов показывает её неэффективность, указано в пояснительной записке к документу. Рынок труда динамичен, и профстандарты постоянно меняются, утверждаются новые и признаются утратившими силу старые. В настоящее время соответствующий реестр насчитывает примерно 1325 профстандартов, из которых около 100 утратили силу, а часть претерпела значительные изменения или была полностью переработана. При этом процедура внесения изменений во ФГОС профессионального образования может длиться в среднем шесть месяцев, и это «не отвечает потребностям оперативного учёта многочисленных изменений профстандартов».

В том случае, если инициативу поддержат, примерные основные профессиональные образовательные программы будет разрешено разрабатывать на основе не только ФГОС профессионального образования, но и профстандартов.

Новые правила позволят сократить избыточное госрегулирование деятельности вузов, а также расширить права и возможности студентов, рассчитывают законодатели.