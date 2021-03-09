Школьник принес на урок самодельную бомбу и случайно взорвал

По меньшей мере пять школьников и учитель пострадали в результате непреднамеренного подрыва самодельного взрывного устройства в классе в американском штате Мичиган. Инцидент произошёл в населённом пункте Ньюэйго.

Об этом сообщила в Twitter местная полиция.

«Предварительное расследование показало, что 16-летний ученик случайно взорвал сделанное дома взрывное устройство, которое он принес в школу. Устройство взорвалось в классе, что привело к ранениям самого 16-летнего и еще четырех одноклассников», — говорится в сообщении.

Школа была эвакуирована из-за ЧП.