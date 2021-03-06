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В российских школах ограничат доступ к негативному интернет-контенту 

Парламентская газета и ещё 1 17 минут назад
В школах ограничат доступ к негативному интернет-контенту
Фото: PIXABAY.COM
Министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «России 24» заявил, что российские школы до конца года подключат к беспроводному интернету, который будет настроен только на доступ к верифицированному контенту.

«Мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо», — сказал глава ведомства.

Кравцов подчеркнул, что до конца года все городские школы будут подключены к интернету со скоростью минимум 100 мегабит в секунду, сельские — 50 мегабит в секунду.
Ранее Минпросвещения также предложило создать реестр поставщиков цифрового образовательного контента, в который не смогут попасть иностранные юридические лица.
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Образование , Сергей Кравцов
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