В школах ограничат доступ к негативному интернет-контенту

Министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «России 24» заявил, что российские школы до конца года подключат к беспроводному интернету, который будет настроен только на доступ к верифицированному контенту.

«Мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо», — сказал глава ведомства.

Кравцов подчеркнул, что до конца года все городские школы будут подключены к интернету со скоростью минимум 100 мегабит в секунду, сельские — 50 мегабит в секунду.