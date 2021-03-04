Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-50 международного предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject по шести направлениям подготовки.

В пресс-службе университета сообщили, что МГУ «вошел в топ-50 лучших вузов мира и представлен в предметных областях „Естественные науки“ (21 место), а также по отдельным предметам: „Лингвистика“ (24 место), „Физика и астрономия“ (29 место), „Нефтегазовое дело“ (32 место), „Математика“ (34 место), „Современные языки“ (36 место), „Философия“ (41 место)», передает «Интерфакс»

Всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings, составленный глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds, оценивает более 1 тыс. 453 вузов со всего мира по 51 предмету, объединенных в пять предметных областей.