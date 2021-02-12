ЮНЕСКО нашла гендерные стереотипы в российских учебниках

В российский учебниках для начальной школы встречаются гендерные стереотипы. Об этом говорится в исследовании ЮНЕСКО , которое приводит РИА Новости.

Организация провела мониторинг 30 систем образования в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии, по итогам которого подготовила отчет.

В нем отмечается, что несмотря на прогресс в образовании, определенные категории школьников по-прежнему изолированы от общей системы образования.

В частности, это касается детей с инвалидностью и представителей этнических меньшинств.

Кроме того, в учебниках для начальной школы до сих пор женщины изображаются в качестве домохозяек, а мужчины — в роли рабочих, солдат и ученых, сказано в исследовании.

По данным ЮНЕСКО, в российских школах ведется преподавание более 90 языков народов России, а само обучение проходит на 30 языках. При этом, несмотря на высокую стоимость, школы получают учебники на языках даже самых малочисленных народностей.

Также указывается, что в учебниках содержится информация об истории и культуре коренных народов России, "но в целом доступ к такой информации не систематизирован и ограничен".

Исследователи также обратили внимание на то, что детей из малочисленных этнических групп Севера нередко помещают в школы-интернаты вдали от семьи и традиционного уклада.

Привыкая к новым условиям, эти дети часто переживают серьезный кризис, и учителя не всегда знают, как поддержать таких учеников. Ранее стало известно, что борьбу с кибербуллингом и педофилами в интернете включили в новое пособие по ОБЖ для школьников восьмых и девятых классов.