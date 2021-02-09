Подход к стандартам профобразования задумали изменить

Обучающиеся смогут получить несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы. Соответствующий правительственный законопроект комитет Госдумы по образованию и науке планирует рассмотреть 9 февраля перед первым чтением в палате.
Как пояснили в Минобрнауки, практика формирования требований ФГОС профессионального образования на основе профстандартов показывает её неэффективность. В связи с динамичностью рынка труда профстандарты постоянно меняются, утверждаются новые и признаются утратившими силу старые.
«В свою очередь, это требует оперативного учета во ФГОС профессионального образования, так как ФГОС профессионального образования может предусматривать формирование требований на основе профстандартов, входящих как в один вид профессиональной деятельности, так и в несколько видов профессиональной деятельности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом предлагается установить, что федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) профобразования смогут разрабатываться не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупнённым группам, по областям профдеятельности, по соответствующим уровням профобразования, а также по уровням образования.