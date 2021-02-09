Подход к стандартам профобразования задумали изменить

«В свою очередь, это требует оперативного учета во ФГОС профессионального образования, так как ФГОС профессионального образования может предусматривать формирование требований на основе профстандартов, входящих как в один вид профессиональной деятельности, так и в несколько видов профессиональной деятельности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.