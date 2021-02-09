Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Подход к стандартам профобразования предлагают изменить 

Парламентская газета 1 час назад
Подход к стандартам профобразования задумали изменить
Фото: АГН МОСКВА
Обучающиеся смогут получить несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы. Соответствующий правительственный законопроект комитет Госдумы по образованию и науке планирует рассмотреть 9 февраля перед первым чтением в палате.
Как пояснили в Минобрнауки, практика формирования требований ФГОС профессионального образования на основе профстандартов показывает её неэффективность. В связи с динамичностью рынка труда профстандарты постоянно меняются, утверждаются новые и признаются утратившими силу старые.

«В свою очередь, это требует оперативного учета во ФГОС профессионального образования, так как ФГОС профессионального образования может предусматривать формирование требований на основе профстандартов, входящих как в один вид профессиональной деятельности, так и в несколько видов профессиональной деятельности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предлагается установить, что федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) профобразования смогут разрабатываться не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупнённым группам, по областям профдеятельности, по соответствующим уровням профобразования, а также по уровням образования.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Парламентская газета: последние новости
Меняется порядок отбора иностранцев в вузы России Меняется порядок отбора иностранцев в вузы России Инвестирование средств целевого капитала предлагают упростить Инвестирование средств целевого капитала предлагают упростить Рособрнадзор предлагает не приостанавливать аккредитацию образовательных учреждений Рособрнадзор предлагает не приостанавливать аккредитацию образовательных учреждений
Комментарии 3
Образование , Политика , Госдума , Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение