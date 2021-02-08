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Дети силовиков получат преимущество при поступлении в вузы 

Lenta.ru и ещё 1 37 минут назад
Дети силовиков получат преимущество при поступлении в вузы
Фото: РИА Новости
Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущество при поступлении в вузы. Об этом пишут «Известия».
В законопроекте, который поддержало правительство, этой категории абитуриентов предлагается дать преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии. При этом родители абитуриентов должны проработать в органах правопорядка более 20 лет. В кабмине отметили, что дети силовиков смогут воспользоваться этим правом «только при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях».
Авторы инициативы объяснили, что аналогичное право есть у детей военных, и этим законопроектом они пытаются ликвидировать возникшую несправедливость.
25 января президент России Владимир Путин высказался о системе Единого государственного экзамена (ЕГЭ), назвав критику в ее адрес справедливой. Вместе с тем он отметил, что ЕГЭ дает возможность школьникам из регионов поступать в ведущие вузы страны. Глава государства отметил, что ЕГЭ модернизируют. В частности, при поступлении применяется и смешанная система (ЕГЭ и вступительные испытания в вузах — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, Путин указал, что на бюджетные места в новом учебном году смогут претендовать около 60 процентов выпускников.
Ранее сообщалось, что средний балл на ЕГЭ в 2020 году вырос, несмотря на перевод школьников на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Лучше всего из предметов по выбору школьники сдали литературу (средний балл — 60, что на 4,95 балла выше, чем в 2016 году). Также средний балл стал выше в таких дисциплинах, как профильная математика, информатика, русский язык, физика и обществознание. Кроме того, средний балл немного вырос на экзамене по химии (на 0,13).
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Образование , Общество , Законопроекты , Владимир Путин , Росгвардия , МВД , газета "Известия" , Lenta.ru
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