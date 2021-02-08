Дети силовиков получат преимущество при поступлении в вузы 

Дети сотрудников МВД Росгвардии получат преимущество при поступлении в вузы. Об этом пишут «Известия»

В законопроекте, который поддержало правительство, этой категории абитуриентов предлагается дать преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии. При этом родители абитуриентов должны проработать в органах правопорядка более 20 лет. В кабмине отметили, что дети силовиков смогут воспользоваться этим правом «только при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях».

Авторы инициативы объяснили, что аналогичное право есть у детей военных, и этим законопроектом они пытаются ликвидировать возникшую несправедливость.

25 января президент России Владимир Путин высказался о системе Единого государственного экзамена (ЕГЭ), назвав критику в ее адрес справедливой. Вместе с тем он отметил, что ЕГЭ дает возможность школьникам из регионов поступать в ведущие вузы страны. Глава государства отметил, что ЕГЭ модернизируют. В частности, при поступлении применяется и смешанная система (ЕГЭ и вступительные испытания в вузах — прим. «Ленты.ру» ). Кроме того, Путин указал, что на бюджетные места в новом учебном году смогут претендовать около 60 процентов выпускников.