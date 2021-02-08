Занятия в школах на Дальнем Востоке отменили из-за сообщений о минировании

Все новости на карте

Занятия в школах нескольких регионов на Дальнем Востоке отменили из-за сообщений о минировании, идет массовая эвакуация детей. Об этом сообщает в понедельник, 8 февраля, ТАСС со ссылкой на местные власти.

В частности, были эвакуированы учащиеся 149 школ в Сахалинской области. В настоящее время в учебных заведениях проходят проверки, занятия первой смены отменены.

Из-за таких же сообщений учебный процесс приостановлен и в школах Благовещенска Амурской области.