Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Уроки в школах на Дальнем Востоке отменили из-за сообщений о минировании 

Вечерняя Москва и ещё 13 10 часов назад
Занятия в школах на Дальнем Востоке отменили из-за сообщений о минировании
Фото: Lenta.ru
Занятия в школах нескольких регионов на Дальнем Востоке отменили из-за сообщений о минировании, идет массовая эвакуация детей. Об этом сообщает в понедельник, 8 февраля, ТАСС со ссылкой на местные власти.
В частности, были эвакуированы учащиеся 149 школ в Сахалинской области. В настоящее время в учебных заведениях проходят проверки, занятия первой смены отменены.
Из-за таких же сообщений учебный процесс приостановлен и в школах Благовещенска Амурской области.
По информации региональных СМИ, сообщения о минировании учебных заведений поступили и в правоохранительные органы на Камчатке и Чукотке, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане. Но местные власти пока официально не подтверждают данную информацию.
Читайте также: СМИ: Около 250 человек эвакуировали из Большого театра после сообщения о минировании
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Вечерняя Москва: последние новости
Выпускникам и студентам вузов рассказали, как подать заявку на стажировку в мэрии Москвы Выпускникам и студентам вузов рассказали, как подать заявку на стажировку в мэрии Москвы Более 400 тысяч школьников Подмосковья узнают о защите персональных данных Более 400 тысяч школьников Подмосковья узнают о защите персональных данных Около 80 тысяч человек планируют сдавать ЕГЭ в столице в 2021 году Около 80 тысяч человек планируют сдавать ЕГЭ в столице в 2021 году
Образование , МВД , ИТАР-ТАСС , Амурская Область , Благовещенск , Одесса , Сахалинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Быстров оскорбил Семенович высказыванием о «сиськах»
00:56
Быстров оскорбил Семенович высказыванием о «сиськах»
Шоу-бизнес
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме
00:35
Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме
В мире Происшествия
Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае
00:24
Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае
Происшествия
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
01:04
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
Происшествия
В Петербурге иномарка улетела в Фонтанку
00:23
В Петербурге иномарка улетела в Фонтанку
Происшествия
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
00:24
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение