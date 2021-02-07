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Москва

Российские вузы смогут вернуться к очным занятиям с 7 февраля 

ТАСС 1 час назад
Российские вузы возвращаются к очному обучению
Фото: ТАСС
Минобрнауки РФ разрешило подведомственным вузам вернуться к очным занятиям с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и с учетом особенностей распространения коронавируса в конкретном регионе. Приказ об этом за подписью министра науки и высшего образования Валерия Фалькова размещен на сайте ведомства.
В прошлом году в связи с пандемией московские и петербургские высшие учебные заведения, подведомственные Минобрнауки РФ, были переведены на дистанционное обучение на период с 13 ноября по 6 февраля, региональным вузам было рекомендовано принять аналогичное решение исходя из местной ситуации с коронавирусом.

"Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории субъекта РФ", — сообщается в документе, который вступает в силу с 7 февраля.

Неподведомственным вузам Минобрнауки РФ рекомендует принять аналогичное решение.
Отмечается, что вузам на фоне пандемии необходимо предпринять профилактические меры, рекомендованные к соблюдению Роспотребнадзором. Им следует создать условия для гигиенической обработки рук антисептическими средствами, обеспечить контроль температуры тела бесконтактным способом всех лиц, входящих в кампус, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проветривание учебных помещений во время перерывов, а также не допускать в вуз лица с признаками инфекционных заболеваний.
В случае ухудшения эпидемической ситуации вузы должны быть готовы вернуть ограничения, связанные с организацией учебы, сообщается в приказе.
Творческие вузы
Подведомственные Минкультуры РФ творческие вузы смогут возобновить работу в очном формате с учетом эпидемической обстановки в конкретном регионе с 8 февраля, сообщила пресс-служба министерства. При этом некоторые вузы пока сохранят смешанный формат работы, то есть лекции продолжатся онлайн, а семинары, коллоквиумы, практикумы — в очной форме, уточнила министр культуры Ольга Любимова.
Кроме того, планируется ввести практику закрепления аудиторий за группами, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.
Студенты возвращаются в офлайн
Студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова начнут новый семестр в очном формате, ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о возобновлении традиционных занятий с 8 февраля.
Приказ предполагает, что в вузе должны соблюдаться все меры по профилактике распространения коронавируса, студенты и преподаватели должны быть обеспечены масками, также вводится контроль за соблюдением социальной дистанции.
Преподаватели старше 65 лет и сотрудники, имеющие хронические заболевания, допускаются к проведению занятий в аудиториях по согласованию. Массовые мероприятия среди различных групп студентов исключены.
Приказ ректора МГУ предполагает ряд рекомендаций по организации учебного процесса в вузе. В частности, возможность закрепления за группами студентов определенных аудиторий, рассадку учащихся в шахматном порядке. С применением дистанционных технологий могут проводиться занятия в группах для иностранных студентов, группах очно-заочной формы обучения и лекционные курсы.
Очные занятия с 8 февраля также возвращают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Финансовый университет при правительстве РФ, Московский государственный институт международных отношений МИД России.
Москва и Подмосковье
Студенты городских вузов и колледжей с 8 февраля, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, возобновляют обучение в очном формате. С 13 ноября они были переведены на дистанционную форму обучения из-за ситуации с коронавирусом. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, были заблокированы. С понедельника блокировка будет снята. По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, разблокировка коснется 374 тыс. карт студентов.
В Московской области, согласно постановлению губернатора Андрея Воробьева, удаленный формат обучения для студентов вузов действовал до 6 февраля. Министерство образования Подмосковья сообщало, что очное обучение для них возобновится с 8 февраля.
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Образование , Общество , Виктор Садовничий , Ольга Любимова , Андрей Воробьев , Сергей Собянин , Валерий Фальков , МГУ , Минкультуры , МГИМО , Финансовый университет , Роспотребнадзор , Минобрнауки , РАНХиГС , Москва
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