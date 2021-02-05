Собянин рассказал о развитии профнавигации для школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии системы профессиональной навигации для школьников и студентов на фоне пандемии коронавируса в 2020 году.

«Одной из заметных тенденций последних лет стало бурное развитие системы профессиональной навигации для школьников и студентов. Детские технопарки, бизнес-уикенды и добровольные экзамены пользовались огромной популярностью у молодежи. Пандемия коронавируса, конечно, смешала многие планы. Но стремление молодых людей к поиску своего пути в профессиональной жизни не только не уменьшилось, но даже возросло», — говорится в сообщении на сайте Собянина.

Он отметил, что к концу 2019 года в Москве работали уже 17 детских технопарков — площадок для технического творчества детей и подростков от семи до 17 лет.

«В начале 2020 года успели открыть еще один технопарк. В период пандемии не закрылся ни один технопарк. Программы ушли в онлайн, а их участниками стали порядка 40 тыс. ребят. Летом и в начале осени, когда эпидемиологическая ситуация позволила смягчить ограничения, многие техно­парки на время возобновили обычные занятия — с соблюдением масочного режима», — говорится в сообщении.

Мэр уточнил, что по итогам учебного года 128 слушателей получили дополнительные баллы к ЕГЭ, а 170 школьников стали победителями крупнейших олимпиад и конкурсов технического творчества, включая Олимпиаду НТИ, Московскую предпрофессиональную олимпиаду школьников, Всероссийский конкурс космических проектов «Лунная Одиссея», Хакатон виртуальной и дополненной реальности, инженерный конкурс «Инженер — профессия будущего», «Архимед», Worldskills Russia Junior, Junior Composite Battle и множество других.

Кроме того, в ноябре открылся объединенный портал детских технопарков с максимумом информации об актуальных программах и мероприятиях.

Росатом, Сбербанк, Еще одной хорошей возможностью проверить свои знания не решением теоретических задач, а выполнением практических заданий, сформулированных реальными работодателями, стал добровольный квалификационный экзамен. В подготовке экзаменационных материалов принимали участие больше 80 компаний, среди которых РЖД Яндекс и др. В 2020 году в экзамене приняли участие свыше 12 тыс. старшекурсников из 371 вуза. На второй этап прошли свыше 5 тыс. человек. Сдавали московский экзамен и несколько десятков студентов 11 зарубежных универ­ситетов — из Белоруссии, Украины, Великобритании, США, Финляндии и Китая. Лучшими в будущей профессии признаны 282 человека.

Мэр также обратил внимание на образовательный проект по обучению основам предпринимательства школьников и студентов «Бизнес-уикенд». «Для начала все желающие могут пройти однодневные мотивационные тренинги. Затем заинтересовавшиеся ребята записываются на вторую ступень — преакселератор, в рамках которого под руководством опытных наставников работают над развитием своих бизнес-идей. К заключительному этапу программы — акселератору, состоящему из восьми последовательных интенсивов, — допускаются участники, успешно прошедшие предыдущие этапы. Они разбирают реальные кейсы по предпринимательству, общаются с экспертами и самостоятельно выполняют практические задания. Подобный отбор позволяет выявить наиболее мотивированных и целеустремленных молодых людей», — указывается в сообщении.

В 2020 году в рамках «Бизнес-уикендов» была открыта отдельная программа для школьников «Бизнес-уикенд. Старт», занятия в которой проходят в форме игр и соревнований, а москвичи старшего поколения могут принять участие в «Бизнес-уикендах 50+», рассчитанных на тех людей, кто устал быть наемным работником и хочет применить свой опыт в самостоятельном бизнесе.

Для тех, кто планирует стать самозанятым в 2020 году, была впервые реализована программа «Бизнес-уикенд. Компетенции» — обучение практическим навыкам заработка в виртуальной среде («Контент-менеджмент для интернет-магазина», «Ведение корпоративного аккаунта в социальных сетях» и «Навык создания одностраничного сайта (лэндинга) на конструкторе»). Большинство «Бизнес-уикендов» предсказуемо проходило онлайн, но это никак не сказалось на популярности программы. В ее мероприятиях приняло даже больше людей, чем в 2019 году.

Еще один проект 2020 года, организованный для поддержки молодых предпринимателей Москвы — Молодежный клуб Business Update . «Основной площадкой для обучения и общения членов клуба является онлайн-портал на котором зарегистрировались около 8 200 участников. На платформе размещены теоретические материалы, познавательные видео, разборы кейсов, информация о стажировках. Каждый участник клуба получает персональный рейтинг, зависящий от его активности», — отмечается в сообщении.

Ключевым преимуществом клуба является наставничество. Участники могут пройти четыре ступени развития. И те члены клуба, которые уже прошли первые ступени, активно помогают начинающим продвигаться вверх. Кроме того, есть возможность выйти на прямые контакты с состоявшимися предпринимателями — принять участие в бизнес-завтраках, питч-сессиях и других мероприятиях, участники которых могут задавать вопросы, представлять свои проекты и получать рекомендации успешных бизнесменов.

«Уверен, что в новом году московская система профнавигации вернется в обычный режим работы. Но и опыт онлайн-программ тоже пригодится. Благодаря им правильный выбор профессионального пути смогут сделать еще больше молодых людей. А это — половина успеха в жизни», — заключил Собянин.