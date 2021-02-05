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Роспотребнадзор назвал месяц проведения ЕГЭ в 2021 году 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Роспотребнадзор назвал месяц проведения ЕГЭ в 2021 году
Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press
Единый государственный экзамен для школьников пройдёт в июне 2021 года, как и было запланировано ранее. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
По словам Музаева, переноса сроков сдачи ЕГЭ в этом году не ожидается.
Когда мы принимали решение, эксперты Роспотребнадзора сказали, что в условиях пандемии июнь в этом году будет подходящим для проведения ЕГЭ, — цитирует чиновника МК.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что все российские регионы готовы провести единый государственный экзамен по информатике на компьютерах. Вся необходимая для этого техника закуплена, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
При этом Учащиеся 11-х классов, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут сдать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) в период с 24 по 28 мая 2021 года. Об этом писал NEWS.ru.
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Образование , Общество , Рособрнадзор , Роспотребнадзор , Москва
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