Роспотребнадзор назвал месяц проведения ЕГЭ в 2021 году 

Единый государственный экзамен для школьников пройдёт в июне 2021 года, как и было запланировано ранее. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

По словам Музаева, переноса сроков сдачи ЕГЭ в этом году не ожидается.

Когда мы принимали решение, эксперты Роспотребнадзора сказали, что в условиях пандемии июнь в этом году будет подходящим для проведения ЕГЭ, — цитирует чиновника МК.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что все российские регионы готовы провести единый государственный экзамен по информатике на компьютерах. Вся необходимая для этого техника закуплена, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

При этом Учащиеся 11-х классов, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут сдать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) в период с 24 по 28 мая 2021 года. Об этом писал NEWS.ru.