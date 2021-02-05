В Рособрнадзоре спрогнозировали баллы по ЕГЭ в 2021 году 

«Роста [средних баллов] не будет, примерно цифры будут соизмеримы с прошлым годом. По отдельным регионам, возможно, результаты будут ниже», — сделал прогноз Музаев в разговоре с ТАСС. Чиновник отметил, что в проведении выпускных экзаменов есть ряд нововведений, которые в том числе опубликованы на сайте Рособрнадзора. «Сейчас сложно предсказать ситуацию, которая может сложиться», — заявил Музаев, говоря о ЕГЭ.