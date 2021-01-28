На Украине разгорелся скандал из-за «уроков ненависти» к русскому языку 

Родители учащихся одной из школ в Днепре на Украине пожаловались на учительницу младших классов из-за того, что та учила детей ненавидеть русских и русский язык. Соответствующая информация была опубликована в группе "Образование Днепра — социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения" в Facebook . В настоящее время пост удален, скриншот приводит издание strana.ua

Как сообщили родители, педагог на уроках рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински — "враг государства", а все русские по определению являются "историческими оккупантами украинской земли".

Несмотря на сбор подписей за смену учительницы, руководство школы ответило родителям, что "не видит криминала и заменять ее не будет".

"Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе, в военном городке. Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет на ее работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на "ее негодную риторику". Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском… Иначе мы враги", — пожаловались родители.

Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.

Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября 2020 года перешли на преподавание на украинском языке. По данным министерства образования и науки Украины , в стране в конце 2019 учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.