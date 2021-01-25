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В Минобрнауки заявили о готовности вернуть очное обучение в вузах 

RT на русском и ещё 15 1 час назад
Минобрнауки готово вернуть очное обучение в вузах
Фото: ТАСС
Эпидемическая ситуация во многих российских регионах позволяет говорить о том, что студенты в скором времени вернутся к очному обучению. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе церемонии старта национальной премии «Студент года — 2021».

«В самое ближайшее время мы вернёмся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет», — цитирует ТАСС министра.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, что даёт возможность аккуратно снимать ограничения.
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Образование , Общество , Валерий Фальков , Владимир Путин , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС
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