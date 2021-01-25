Минобрнауки готово вернуть очное обучение в вузах

Эпидемическая ситуация во многих российских регионах позволяет говорить о том, что студенты в скором времени вернутся к очному обучению. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе церемонии старта национальной премии «Студент года — 2021».
«В самое ближайшее время мы вернёмся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет», — цитирует ТАСС министра.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, что даёт возможность аккуратно снимать ограничения.