Удаленку для студентов столичных вузов продлили до 6 февраля

"Установить, что до 6 февраля 2021 г. включительно для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, продлевается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации", — говорится в указе.