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Удаленку для студентов московских вузов продлили до 6 февраля 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Удаленку для студентов столичных вузов продлили до 6 февраля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Студенты московских вузов продолжат обучение в дистанционном формате до 6 февраля, их транспортные карты заблокированы, говорится в указе мэра, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

"Установить, что до 6 февраля 2021 г. включительно для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, продлевается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации", — говорится в указе.

В документе также отмечается, что льготный и бесплатный проезд в городском транспорте для студентов остается заблокированным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Образование , Новости Москвы , Правительство Москвы
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