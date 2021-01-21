Удаленку для студентов столичных вузов продлили до 6 февраля

Студенты московских вузов продолжат обучение в дистанционном формате до 6 февраля, их транспортные карты заблокированы, говорится в указе мэра, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
"Установить, что до 6 февраля 2021 г. включительно для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, продлевается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации", — говорится в указе.
В документе также отмечается, что льготный и бесплатный проезд в городском транспорте для студентов остается заблокированным.
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