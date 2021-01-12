Заслуженный деятель науки, педиатр Елена Новикова найдена мертвой у себя дома, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Ей было 97 лет.
"Тело Новиковой Е. Ч. обнаружено 11 января в ее квартире на Космодамианской набережной. При осмотре в морге следов насильственной смерти не найдено", — рассказал собеседник агентства.
Согласно информации с сайта Союза педиатров России, Елена Новикова — заслуженный деятель науки РФ, профессор, педиатр, родилась в 1923 году. Руководила отделением для новорожденных и недоношенных НИИ педиатрии АМН СССР (сейчас НИИ педиатрии НЦЗД Минздрава России). Являлась одним из ведущих отечественных врачей в области неонатологии (раздела медицины о новорожденных), создала отечественную школу неонатологов. С 1973 года была замминистра здравоохранения СССР.