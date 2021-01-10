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В России изменились правила приема первоклассников в школы 

Майк Габриелян 2 часа назад
В России изменились правила приема первоклассников в школы
Фото: ТАСС
Министерство просвещения России решило зачислять первоклассников в школы, начиная со Дня смеха. Чиновники издали приказ, по которому прием заявок от родителей начнется 1 апреля. В прошлые годы документы начинали принимать в январе. Об этом сообщает «Российская газета».
Раньше школа должна была зачислить ребенка в течение 7 дней после приема документов. По новому порядку приказ о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после того, как школа примет все заявления. То есть после 30 июня. Это касается семей, которые живут вблизи школы, и чьи дети имеют преимущество при зачислении. Например, приоритетное право закреплено за младшими братьями и сестрами учащихся.
Если ребенок живет далеко от школы, подавать заявление нужно с 6 июля. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Школа может отказать только в случае, если свободные места закончились.
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Ранее «Рамблер» сообщал, что памятник первокласснику в Ростове претендует на звание самой необычной скульптуры страны.
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Образование , Общество
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