В России изменились правила приема первоклассников в школы 

Министерство просвещения России решило зачислять первоклассников в школы, начиная со Дня смеха. Чиновники издали приказ, по которому прием заявок от родителей начнется 1 апреля. В прошлые годы документы начинали принимать в январе. Об этом сообщает «Российская газета»

Раньше школа должна была зачислить ребенка в течение 7 дней после приема документов. По новому порядку приказ о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после того, как школа примет все заявления. То есть после 30 июня. Это касается семей, которые живут вблизи школы, и чьи дети имеют преимущество при зачислении. Например, приоритетное право закреплено за младшими братьями и сестрами учащихся.

Если ребенок живет далеко от школы, подавать заявление нужно с 6 июля. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Школа может отказать только в случае, если свободные места закончились.