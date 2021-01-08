Российские школьники возвращаются к очному обучению

«Приняли решение, что с 11 января ребята выходят учиться очно. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и Минздравом», — сказал губернатор региона Дмитрий Азаров.

Он отметил, что в регионе наблюдается положительная динамика по COVID-19, 34 процента коечного фонда остается свободными. Тем не менее другие ограничения в Самарской области продолжат действовать.

Ранее стало известно , что к очному обучению вернутся и школьники Свердловской области. Там, по словам губернатора Евгения Куйвашева, фиксируется «небольшое, но снижение случаев заболевания».

В ряде регионов России школьников средних и старших классов в ноябре 2020 года перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.

В стране по состоянию на 8 января 2021 года выявлено 3 355 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 911 летальных исходов, выздоровело 2 731 129 человек.