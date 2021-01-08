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Российских школьников начнут возвращать к очному обучению 

Lenta.ru 3 часа назад
Российские школьники возвращаются к очному обучению
Фото: РИА Новости
В регионах России после зимних каникул школьников начнут возвращать к очному обучению. Так, с 11 января за парты сядут все школьники Самарской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Приняли решение, что с 11 января ребята выходят учиться очно. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и Минздравом», — сказал губернатор региона Дмитрий Азаров.

Он отметил, что в регионе наблюдается положительная динамика по COVID-19, 34 процента коечного фонда остается свободными. Тем не менее другие ограничения в Самарской области продолжат действовать.
Ранее стало известно, что к очному обучению вернутся и школьники Свердловской области. Там, по словам губернатора Евгения Куйвашева, фиксируется «небольшое, но снижение случаев заболевания».
В ряде регионов России школьников средних и старших классов в ноябре 2020 года перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.
В стране по состоянию на 8 января 2021 года выявлено 3 355 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 911 летальных исходов, выздоровело 2 731 129 человек.
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Образование , Общество , Дмитрий Азаров , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости , Самарская Область , Свердловская Область
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