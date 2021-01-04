В РФ выпускников избавят от ЕГЭ по иностранному языку

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Минпросвещения РФ утвердило список обязательных предметов ЕГЭ для выпускников школ. В данном перечне нет иностранного языка.

Это следует из приказа ведомства, размещённого на портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в образовательный стандарт среднего общего образования. Он был утверждён в 2012 году и предусматривал обязательный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку с 2022 года.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика», — отмечается в приказе, вступающем в силу с 4 января 2021 года.