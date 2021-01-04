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Минпросвещения избавило выпускников от ЕГЭ по иностранному языку 

News.ru и ещё 4 10 минут назад
В РФ выпускников избавят от ЕГЭ по иностранному языку
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минпросвещения РФ утвердило список обязательных предметов ЕГЭ для выпускников школ. В данном перечне нет иностранного языка.
Это следует из приказа ведомства, размещённого на портале правовой информации.
Документом вносятся изменения в образовательный стандарт среднего общего образования. Он был утверждён в 2012 году и предусматривал обязательный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку с 2022 года.
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика», — отмечается в приказе, вступающем в силу с 4 января 2021 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, какими будут итоговые экзамены 2021 года. Серьёзных изменений в содержании экзамена, по словам министра, нет. Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать ГВЭ по русскому языку и математике. Государственный выпускной экзамен — это не такая строгая форма аттестации, отметил министр.
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Образование , Сергей Кравцов
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