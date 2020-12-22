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Признаки хронического истощения нашли у 75% учителей 

Газета.Ru 1 час назад
Признаки хронического истощения нашли у 75% учителей
Фото: ТАСС
Более 75% учителей испытывают симптомы профессионального выгорания, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование программы по развитию педагогов «Я Учитель» и программы «Образовательная инициатива »Яндекса»».
Профессиональное выгорание исследователи определили как «хроническое истощение эмоциональных, физических и волевых ресурсов, совокупность негативных переживаний, связанных с работой».
При этом острая фаза выгорания выявлена у 38% респондентов, то есть выгорание ощутимо влияет на их качество жизни и способность работать.
Отмечается, что выгоранию оказались подвержены все школьные педагоги вне зависимости от стажа.
Эксперты связывают данный факт с пандемией коронавируса и полагают, что это говорит о «невероятной усталости учительства», столкнувшегося с новыми трудностями, но не получившего стимулирующих мер поддержки.
Опрос был проведено сенью 2020 года. В нем приняли участие 38 тысяч респондентов.
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Образование , Общество , Яндекс , Газета "Коммерсантъ" , Самарская Область
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