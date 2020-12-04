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Москва

В Москве родители потребовали отправить школьников на удалёнку 

News.ru 1 час назад
Москвичи потребовали отправить школьников на удалёнку
Фото: РИА Новости
Жители Москвы потребовали ввести дистанционное обучение для школьников 1–5-х классов. Соответствующая петиция, адресованная мэру Сергею Собянину и правительству столицы, опубликована на сайте Change.org.

В наших школах каждую неделю выявляются всё новые заболевшие либо среди педагогов, либо среди учеников, и классы постоянно уходят на карантины, — говорится в тексте петиции.

По мнению авторов, это создаёт сложности в освоении школьной программы. Кроме того, находясь в школах, дети рискуют заразиться коронавирусом, а также могут заразить родителей и более старших родственников.
В документе также отмечается, что ежедневно подвергают свою жизнь и здоровье риску педагоги, которые вынуждены учить детей очно. Авторы призвали столичный департамент образования и науки защитить учителей.

При появлении устойчивого иммунитета к коронавирусу и после снижения эпидемиологических рисков в школах Москвы должна быть продолжена очная форма обучения для всех учащихся без исключения, — заключают авторы.

Москва занимает первое место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За время пандемии в столице заразились свыше 632 тысяч человек. Из них выздоровели 478,8 тысячи и умерли 9,2 тысячи.
В целом по России за сутки выявлено 27,4 тысячи новых случаев заражения. Из больниц выписаны 28,9 тысячи человек, скончались — 569.
Как писал NEWS.ru, в Минпросвещения России отметили, что в настоящее время на дистанционном образовании находятся 20% школьников. На карантин закрыты 49 школ в 25 регионах, что составляет 0,12% от общего их числа.
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Комментарии
Образование , Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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